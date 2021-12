Luísa Sonza é dada como morta em aplicativo do SUS

Luísa precisou entrar na justiça para provar que está viva. | Foto: Divulgação

Luísa Sonza passou por uma situação no mínimo inusitada quando precisou realizar um cadastro no aplicativo “ConectSus”. A cantora descobriu que constava no sistema do SUS, Sistema Único de Saúde, que ela estaria morta. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

A loira precisava pegar o cartão de vacinação da Covid-19 para conseguir embarcar para a Europa e, por conta disso, não conseguiu viajar de imediato e ainda precisou entrar na justiça para provar que está viva.

Apesar do perrengue e do susto, o advogado de Luísa conseguiu reverter a situação para a artista conseguir pegar o documento e partir para o destino.



Leia mais:

Luíza Sonza confessa que já fez "suruba" em entrevista a youtuber

DJ Marlboro processa Ludmilla por plágio, diz colunista