Veja como Rico reagiu como ao ser anunciado campeão de 'A Fazenda'

Rico foi o grande campeão de 'A Fazenda' | Foto: Reprodução

Itapecerica da Serra - O alagoano Rico Melquiades é o grande vencedor de "A Fazenda 13" e conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão. O peão foi o mais votado e recebeu 77,47% dos votos.

Bil Araújo ficou em 2º lugar, com 18,83% dos votos e levou um carro 0 km. Solange Gomes ficou em 3º lugar com 3,70% dos votos. Marina Ferrari foi a menos votada e ficou em 4º lugar, com 2,77% dos votos.

Rico foi um dos grandes protagonistas da temporada e sua passagem foi marcada por muito fogo no feno, discussões com praticamente todos os nomes do elenco, sobrando até para Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli, apresentadora e diretor do reality, que chegaram a ser cobrados por Rico.

O ex-peão começou sua trajetória no programa apontando que seria um dos cancelados da edição, dormiu durante as primeiras instruções sobre o trato dos animais e mostrando ao que veio ao ser um dos nomes na primeira briga da temporada, marcando tantas outras discussões.

Veja o momento que Rico foi coroado o vencedor:

| Autor:

Leia mais:

Rico encontra jaqueta rasgada por Dayane: 'Rasgaram de propósito'

Rico acha casaco rasgado e se choca: "E foi caro, viu?!"; veja o vídeo