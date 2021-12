Dani Calabresa substitui Rafael Portugal no CAT BBB

| Foto: Divulgação

Sucesso nas duas últimas edições do “Big Brother Brasil”, à frente do quadro “CAT BBB”, no qual fazia graça de situações do programa, Rafael Portugal está fora da atração. Na edição do reality que inicia no próximo dia 17 de janeiro, o humorista será substituído por Dani Calabresa. Caberá à ela a função de fazer rir no lugar do integrante do “Porta dos Fundos” e do “Comedy Central”.

Mas Dani não estará sozinha no quadro. A colunista Carla Bittencourt, do Metrópoles, destaca que a ideia é que Paulo Vieira, outra aposta da Globo na vertente do humor, que vem ganhando cada vez mais espaço na casa, faça dupla com a artista.

A ex-BBB 18 Ana Clara Lima, que virou queridinha do grupo Globo, dando expediente no Multishow e na emissora-mãe, irá comandar a segunda temporada do “Plantão BBB”. A atração será exibida após o “Jornal Hoje” no período em que o “Big Brother Brasil 22” estiver no ar. A estreia do projeto deve ocorrer a partir da segunda quinzena de março de 2022.

MULTISHOW ESPERA POR RAFAEL PORTUGAL

Diante do enorme sucesso no ”CAT BBB”, Rafael Portugal deve ganhar um programa para chamar de seu no Multishow a partir da segunda quinzena de maio de 2022. As negociações teriam começado no último mês de julho. O formato do programa do humorista ainda é mantido em sigilo pela emissora.

Com a saída de Tiago Leifert, o “Big Brother Brasil 22” ficará no comando de Tadeu Schmidt, que deixou o “Fantástico” no mês passado.

Recentemente, Rafael Portugal esteve no programa “Lady Night”, comandado por Tatá Werneck. Na ocasião, a apresentadora brincou com ele sobre o BBB e fez uma homenagem a Boninho.

