Van com banda de Gusttavo Lima capota em estrada na Paraíba

| Foto: Divulgação

Um veículo que transportava a banda do cantor Gusttavo Lima capotou, na manhã desta segunda-feira (20), na BR-230, entre as cidades de Soledade e Olivedos, sertão da Paraíba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a Van colidiu com um Fiat Uno e o motorista perdeu o controle, causando o acidente. O cantor não estava no carro.



O músico fez um show na noite deste domingo em São Bento, também no sertão. Não há informação de mortos, apenas ferimentos leves e danos materiais.

