Sarah Poncio posta foto de Josué com família biológica e desabafa

Josué foi “adotado” no início do ano passado pelo casal, após descobrirem a história de uma família necessitada através da babá | Foto: Reprodução

Sarah Poncio publicou a primeira foto do pequeno Josué ao lado da família biológica. A criança de 2 anos voltou para o Ceará, após sua mãe biológica desistir do processo de adoção.

Na foto publicada por Sarah, Josué sorri. “Independente do lugar que você esteja, te ver feliz é o meu melhor remédio”, desabafou ela.

Neste final de semana, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou que o processo referente à adoção de Josué esteja sendo tramitado.

“O TJCE informa que não foi localizado no sistema do Judiciário nenhum processo referente ao caso envolvendo as partes Sarah Silva Souza e Jonathan Couto de Souza, relativo à adoção de Josué Poncio”, diz a nota, explicando que não havia processo em andamento.

Entenda o caso

De acordo com o perfil Caso Família, do Instagram, que acompanha os bastidores do clã dos Poncio, a mãe biológica da criança alegou estar “psicologicamente mal” e pediu na Justiça que o seu filho volte para casa. Ela acabou recebendo a guarda concedida por um juiz.

Josué foi “adotado” no início do ano passado pelo casal, após descobrirem a história de uma família necessitada através da babá. Ele foi levado para a mansão dos Poncio, onde morava desde então.

Após perder a guarda do pequeno, Sarah fez um desabafo emocionante nas redes sociais. “Eu cuidei dele com zelo, nutri com afago e vivi sua vida em cada célula do meu corpo”, disse em parte de seu discurso divulgado nas redes sociais.

Leia mais:

Bazar é realizado em Manaus para adoção de animais

Coletânea de livros aborda os direitos da criança e do adolescente