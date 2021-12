Miley Cyrus convida Anitta para especial de Ano Novo nos EUA

O anúncio foi feito pela cantora norte-americana no Twitter. | Foto: Divulgação

Anitta foi anunciada como uma das atrações musicais da virada de ano do canal norte-americano NBC, que será comandado por Miley Cyrus e Pete Davidson.

A brasileira, que já tem uma festa pré-Réveillon marcada para o dia 30 de dezembro, no Rio de Janeiro, fará uma performance ao vivo no especial “Miley’s New Year’s Eve Party” para a chegada de 2022.

O anúncio foi feito pela cantora norte-americana no Twitter, que também divulgou algumas das outras atrações do evento: Billy Joe Armstrong, Saweetie, Brandi Carlile, 24KGoldn e Jack Harlow.



Mais artistas ainda devem ser confirmados no especial de Ano-Novo.



Nas redes sociais, Anitta agradeceu pelo convite.

O especial da NBC será em Miami, cidade em que Anitta mora atualmente, e terá exibição durante a passagem do ano na emissora, uma das maiores dos Estados Unidos.

