Assessoria de Zé Neto atualiza o estado de saúde do cantor; veja

Zé Neto, da dupla com Cristiano, disse em entrevista que está tratando um problema no pulmão. A assessoria do cantor veiculou uma nota sobre o estado do artista.

O vídeo, que já circula nas redes sociais, mostra a dupla comemorando o lançamento de mais um projeto e Zé Neto afirmando que não tinha certeza se conseguiria fazer essa estreia, devido ao problema de saúde que enfrenta.

Leia a nota da assessoria com atualizações sobre o estado de saúde do sertanejo:

“Zé Neto está com foco de vidro no pulmão, não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Este tipo de problema pode ser resquício do COVID e também é uma das consequências do consumo do Viper (cigarro eletrônico). Ele já está em tratamento.”

Consequências da Covid

Além da falta de ar, perda do olfato e do paladar, as sequelas podem ser mais graves para pacientes após a Covid-19, como: a falta de capacidade respiratória e a bronquite pós-infecciosa podem ser as sequelas mais graves.



Para tratamento, os exercícios que geralmente são usados passam a ser práticos, rápidos e qualquer um pode fazer em casa, basta ter muita disposição e calma.

Uma caminhada leve associada com respiração puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, em um período de 10 a 20 minutos por dia, pode ser um grande aliado no fortalecimento da musculatura pulmonar.

Outro exercício que pode ser fundamental na recuperação do controle da respiração é a pessoa usar uma cadeira e senta-se nela puxando o ar pela boca e soltando pelo nariz como se estivesse apagando uma vela no período de 10 minutos.

