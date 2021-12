Tiago Leifert se revolta e rebate Ícaro Silva : "Pagamos seu salário"

Ícaro Silva chamou o reality show de "medíocre" | Foto: Divulgação

O ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert, se revoltou com Ícaro Silva após o ator chamar o reality show de medíocre.

Em seu perfil no Instagram, Titi chamou Ícaro de "arrogante" e destacou que foi o programa que pagou os últimos salários do ator, que ele é contratado da Globo.

Confira o que Thiago Leifert escreveu para Ícaro

"Oi, Ícaro, sou o ex-apresentador do BBB. Não vou tentar mudar sua opinião: vc tem total direito de achar qqr produto “medíocre”. Assim como eu, por exemplo, posso dizer o que eu penso de vc: você é um excelente ator. Contudo, sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!). Achar que o que você faz é superior não é baseado em fatos, é arrogância mesmo", começou o textão de Leifert.



"Nenhuma métrica é capaz de dar embasamento ao que você escreveu: nem audiência, faturamento, repercussão, relevância, etc. Só seu gosto pessoal está do seu lado nessa, mas ele deixa de ser pessoal quando vc o escreve na rede social. Mesmo apagando depois. Eu também pretendo apagar esse post aqui. Respeita nossa história, nossas equipes e o entretenimento que a gente proporciona. Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim. Que tal? Qual seu plano pra 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você", finalizou o ex-apresentador.

