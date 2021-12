Pocah revela sofrer crises de ansiedade e desabafa na web

A cantora afirmou não saber de onde vem a origem desse mal-estar. | Foto: Divulgação

Pocah usou as redes sociais nesta quarta-feira (22) para desabafar sobre o momento difícil que está vivendo.

A funkeira revelou sofrer com crises de ansiedade e falou sobre o assunto com seus seguidores.

“Quem me vê sorrindo não vê as crises de ansiedade diárias que eu enfrento... Mas é sobre nunca desistir! Tive uma noite incrível, mas o aperto no coração sempre tenta me desestabilizar. Que Deus me dê forças porque eu não vou deixar de lutar pra ser feliz! Precisava desabafar!", escreveu em seu perfil no Twitter.

A cantora ainda afirmou não saber de onde vem a origem desse mal-estar.

"Tenho uma família linda, tenho amigos e fãs do meu lado, sou realizada na minha área profissional, tenho Deus no meu coração, mas não consigo controlar 100% a minha mente... Não sou infeliz, só tenho ansiedade! Não queria ter isso e também não desejo pra ninguém nesse mundo", disse.

Gil do Vigor comentou na publicação da colega de confinamento, revelou que também sofreu crises e ofereceu apoio para a funkeira.

"Oh amiga! Fica firme. Eu tive algumas crises durante o período no PhD e só Deus sabe o que passei e o pior é que relutamos em compartilhar porque queremos passar a imagem de fortes. Mas saiba que estamos juntos com você! Eu te amo viu? Qualquer coisa me ligue", escreveu.

