Anitta abre jogo sobre parceria com Melody e alfineta pai da cantora

A faixa de Melody permaneceu menos de uma hora nos serviços de streaming e foi removida por direitos autorais | Foto: Divulgação

MC Melody parou a internet ao anunciar “Fake Amor”, uma versão não autorizada da música “Faking Love”, de Anitta.

Acontece que, após o lançamento, a faixa permaneceu menos de uma hora nos serviços de streaming e foi removida por direitos autorais.

Após pressão de internautas e um vídeo em que Melody chora e pede a liberação para Anitta, a musa apareceu em seu perfil do Twitter para esclarecer o que realmente aconteceu.





Segundo a cantora, sua gravadora barra qualquer material que possua sua voz ou imagem sem autorização prévia de ambas as partes.

“Quando eu falo pra vocês que essa menina melody vai ser o próximo ‘kikiki’ do Brasil vocês não acreditam em mim. Mas também quando eu falo que ela precisa deixar eu cuidar da carreira dela porque o pai não é correto também não me escutam”, iniciou Anitta já alfinetando o pai e empresário de Melody.

“Acabaram de me mandar a versão (ótima) que a melody fez de faking love. Mas, galera, música não é bagunça e Internet não é terra de ninguém quando se trata da propriedade de terceiros. É automático o algoritmo da minha gravadora derrubar automaticamente qualquer conteúdo postado que tenha a minha voz ou imagem e não seja autorizado previamente”, explicou.

Anitta ainda ponderou que o lançamento da faixa foi uma estratégia de marketing para bombar com seu nome.

“Então, pai da melody, adorei a versão, achei divertida a estratégia de marketing pra bombar com meu nome e me forçar a autorizar (achei meio pânico na TV com a sandália da humildade) mas a burocracia infelizmente (ou felizmente) ainda deve ser respeitada”, finalizou.

Hahahaha quando eu falo pra vocês que essa menina melody vai ser o próximo kikiki do Brasil voces não acreditam em mim hahaha. Mas também quando eu falo que ela precisa deixar eu cuidar da carreira dela pq o pai não é correto também não me escutam hahaha. + — Anitta (@Anitta) December 22, 2021

