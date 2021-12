Alok se encontra com ator da série Round 6

| Foto: Divulgação

songalag hateu [손가락 하트] ! Finalmente revelado um dos motivos da viagem de final de ano de Alok à Coreia do Sul. O quarto melhor DJ do mundo foi atração especial do programa "The King of Poong-Ryu" do canal JBTC. Aclamado no continente asiático, Alok participou ao vivo da final do reality show que premiou Seodo Band com 100 milhões de won.

Interessado pelo K-Pop, Alok disse na atração que tem acompanhado a música sul-coreana desde "Gangnam Style"” sucesso na voz do cantor e rapper Psy.

"O primeiro contato que tive com a Coreia do Sul foi com 'Gangnam Style' do Psy que fez um sucesso gigante no Brasil. E depois com o K-pop crescendo pelo mundo e fui me interessando cada vez mais por esse movimento. Vi vocês na internet e fiquei impressionado com essa mistura de fazer músicas tradicionais do país com uma sonoridade moderna".

Aproveitando, na última sexta-feira (17) Alok lançou o remix “Squid Game (Let’s play)” , faixa inspirada na série sul-coreana “Round 6”. Ele foi um dos poucos artistas autorizados pela série a produzir uma versão oficial da música.

