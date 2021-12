Em meio à polêmica com Ícaro Silva, Tiago Leifert cancela ida à final

O ex-apresentador do reality show tem sido um dos nomes mais comentados nas redes sociais. | Foto: Divulgação

Os dias de Tiago Leifert não têm sido de paz. Desde que respondeu ao ator Ícaro Silva, na última terça-feira (22), sobre uma crítica ao Big Brother Brasil, o ex-apresentador do reality show tem sido um dos nomes mais comentados nas redes sociais.

Em meio à tudo isso, Leifert informou no Instagram, nesta quinta-feira (23), que não participará da final do "The Voice Brasil".

" Ia ser minha última noite. Eu tinha o plano de ir para o Rio [de Janeiro] para ficar na plateia perto do Dézinho [André Marques], dos técnicos, da equipe, dos finalistas, mas não vai dar. Ainda não posso viajar, ainda estou precisando ficar aqui em São Paulo, perto da minha família. No momento certo a gente até conversa sobre isso.[...] Queria muito estar lá, mas vou fazer um esforço para assistir, por cauda do horário. " Tiago Leifert, Apresentador

Tiago anunciou no início de setembro que não comandaria mais o Big Brother Brasil e que deixaria a Globo depois do The Voice.

