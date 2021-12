Giuliano Eriston, do Time Teló, vence 'The Voice Brasil'; veja vídeo

Giuliano venceu com 33,98% dos votos. | Foto: Divulgação

A final do “The Voice Brasil” na noite da última quinta-feira (23) foi puro fogo no palquinho.

Após uma décima temporada cheia de grandes talentos, Giuliano Eriston foi declarado pelo público como grande vencedor com 33,98% dos votos.

O cantor iniciou sua caminhada no reality como parte do time de Lulu Santos, mas foi eliminado e logo depois, resgatado por Michel Teló.

" A gente está em um momento muito especial no mundo, um momento onde precisamos curar feridas que foram feitas durante esse tempo tão difícil que passamos. Devemos nos acolher. " Giuliano Eriston, cantor

Seis vezes campeão do “The voice”, Michel Teló se emocionou com a nova vitória.

" Eu queria parabenizar a todos, vocês são incríveis. Continuem, rapaziada. O talento de vocês, o tanto que vocês emocionaram a gente, foi muito especial. " Michel Teló, cantor

Veja o momento do anúncio:

Leia mais:

Em meio à polêmica com Ícaro Silva, Tiago Leifert cancela ida à final

Izabelle Ribeiro lança música inédita em todas as plataformas digitais