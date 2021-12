Silvio Santos coloca SBT à venda por R$ 1 bilhão

A possível aposentadoria de Silvio Santos teria motivado a procura de um novo proprietário para a emissora. | Foto: Divulgação

Silvio Santos está colando o SBT à venda. Segundo informações do jornalista Gabriel Ravache do portal Notícias da TV, funcionários da emissora teriam se reunido com executivos de um conglomerado de mídia do Brasil para negociar a venda.

A reunião, no entanto, não avançou, porque o grupo não teria demonstrado interesse em adquirir o canal do apresentador e empresário.

O valor pedido pela venda do canal teria sido de R$ 1 bilhão.



Ainda segundo o jornalista, a possível aposentadoria de Silvio Santos, que tem 91 anos de idade, teria motivado a procura de um novo proprietário para a emissora.

Leia mais:

SBT tem vitória histórica contra a Globo durante final da Libertadores

Silvio Santos deixa hospital após diagnóstico de covid-19