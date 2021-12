'Ela está fora de si', diz Fernando ao negar ter traído Maiara

Negativa do cantor veio depois que Mairara disse nas reses sociais que foi "chifrada" | Foto: Divulgação

Depois que a cantora Maiara, irmã de Maraisa, afirmou que "ganhou dois pares de chifres" em seu perfil no Instagram, na noite da última sexta-feira (24) e ter apagado os stories, posteriormente, Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, negou a tenha “corneado”.

"Não aconteceu nada! Eu apenas não nego foto nem pro meu inimigo! Só que eu tava num lugar que, de repente, chegaram mais e mais pessoas. Eu não fiquei no lugar, fui embora direto do local. Não teve nada", explica Fernando, numa entrevista ao colunista Léo Dias, neste sábado (25).

Ainda de acordo com Fernando, até tratamento psicológico para a cantora, ele teria conseguido. "Cara, sempre só ajudei a Maiara. O primeiro psicólogo quem arrumou pra ela, fui eu. E ela cai em pilha demais. Cai em pilha de hater!", afirma.

Passeio no bar

O cantor ainda relatou que foi a um bar, com música ao vivo, em Guarapuava, no Paraná, após fazer um show na cidade. "O local foi enchendo e, assim, as pessoas pediam pra tirar foto e eu, assim, normal, conversando com todo mundo, como eu sempre faço. Sempre, sempre fiz isso! Eu não nego foto pra ninguém. E, aí, a Maiara cai nas pilhas de hater… Sabe porque isso acontece? Porque tinha um monte de mulher. Tinha mulher? Tinha mulher! E, tipo assim, todo mundo perto, mas não tem nada. Você acha que eu ia fazer alguma coisa? Não existe!", desabafa ele.

Fernando também nega que teria alguma conduta inadequada no referido lugar. "Nunca houve nada! Eu nunca traí ela", reafirmou ele. "Ela me bloqueou de tudo! Ela me bloqueou! Eu falei com a Maraisa, e a Maraisa não me respondeu. Eu falei: ‘cunhada, o que está acontecendo?’ Isso não é legal…’ mas ela não responde. Ela (Maiara) tá naquele momento 'dela', fora de si, e não adianta, eu não quero ficar falando, retrucando, porque é muita coisa, sabe? É duro! Porque não aconteceu nada, nada!", relata.

Maiara e o cantor estão sem se falar há dois dias, segundo Fernando, porque ela mandou um "eu te amo" e ele respondeu "apenas" com um emoji de coração. "Ela achou que eu estava sendo frio", explicou. "É duro, cara! Isso está me fazendo mal", declara.

* Com informações da "Revista Quem"

Leia mais:

Marido descobre que sua mulher o traia com pedreiro em um túnel; veja

Dono de motel mata funcionário após descobrir caso com a esposa dele