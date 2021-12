João Guilherme é condenado após admitir ter traído Larissa Manoela

O ator ainda pode recorrer da decisão. | Foto: Divulgação

João Guilherme foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar uma multa de R$1.000, por mentir em um processo. As informações são do colunista Rogério Gentile, do UOL.

Segundo a coluna, o sertanejo foi condenado por litigância de má-fé, em um processo que moveu contra a influenciadora Dri Paz, onde afirmava que ela o havia difamado ao dizer nas redes sociais que ele tinha traído Larissa Manoela.

Ainda de acordo com o jornalista, no processo ele pedia indenização de R$10 mil e teria chamado a influencer de “oportunista de plantão” e “Nelson Rubens da geração Y”.

Acontece que, o cantor participou de um podcast meses depois, e admitiu em entrevista que traiu a atriz durante o relacionamento dos dois.



" O próprio autor [do processo, João Guilherme] admitiu, perante mais de 3 milhões de pessoas, que de fato traiu sua ex-namorada. " Dri Paz, influenciadora

João Guilherme foi condenado a pagar R$1.000 de indenização para a influenciadora, além de mais R$1.500 de honorários aos advogados dela.

O ator ainda pode recorrer da decisão.

