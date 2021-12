Whindersson faz leilão para ajudar famílias afetadas na Bahia

Nos comentários, internautas compartilharam vídeos mostrando a realidade das cidades baianas | Foto: Reprodução

Conhecido como um dos maiores humoristas jovens dos últimos tempos, Whindersson Nunes anunciou que vai prestar apoio às vítimas da tragédia climática por meio de um leilão.

Chega a 30 o número de cidades inundadas pelas chuvas no sul da Bahia. Com o dinheiro arrecadado, o piauiense, que se afastará dos palcos em 2022, pretende enviar recursos para as aldeias indígenas afetadas.

No Twitter, o artista revelou a iniciativa e disse que vai leiloar “peças marcantes”, como a roupa de seu primeiro show e a sua primeira guitarra.

Nos comentários, internautas compartilharam vídeos mostrando a realidade das cidades baianas no momento.

Em resposta à publicação, outros artistas também apoiaram a ideia. Gessica Kayane, anfitriã da famosa “Farofa da Gkay“, aproveitou para se manifestar. “Amigo, quero entrar nessa contigo. Eu podia ver alguns looks da Farofa, não sei, enfim, quero ajudar também”, disse ela.

O ex-marido de Luísa Sonza já havia se pronunciado sobre o assunto, no início de dezembro, quando revelou que desejava enviar um helicóptero de resgate às cidades afetadas. Mostrando-se preocupado com a situação novamente, Whindersson Nunes anunciou um leilão para arrecadar recursos às aldeias indígenas locais.

Há confirmação de pelo menos 18 pessoas mortas em decorrência das enchentes no sul baiano.

