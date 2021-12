Zé Neto cancela shows após descobrir novo problema de saúde

O cantor pediu orações aos fãs. | Foto: Divulgação

Zé Neto, da dupla com Cristiano, cancelou a agenda de shows desta segunda-feira (27) até o dia 09 de janeiro.

Os cancelamentos aconteceram após o cantor descobrir um novo problema de saúde.

"Os shows da dupla Zé Neto & Cristiano de hoje ao dia 09 de janeiro serão cancelados em virtude de ter sido detectada monilíase oral (fungo), causado pelo uso de corticoide, medicamento utilizado pelo cantor no recente tratamento para sanar os focos de vidro fosco no pulmão. O cantor já iniciou o novo tratamento e deverá ficar em repouso no período acima mencionado", diz a nota da assessoria da dupla.

Através da legenda da publicação, o cantor pediu orações aos fãs.

"Conto com a oração de todos vocês. Obrigado pelo carinho e compreensão. Logo logo estarei de volta aos palcos, fazendo o que mais amo nessa vida, que é cantar e levar alegria. Deus sabe de tudo, e cada um nasce com um propósito. Seja feita a Vossa vontade, amém", escreveu.

Leia mais:

Assessoria de Zé Neto atualiza o estado de saúde do cantor; veja

Maurílio, da dupla com Luiza, é internado após parada cardíaca