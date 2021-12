Maurílio, da dupla com Luíza, tem piora por causa de infecção grave

O sertanejo foi diagnosticado com choque séptico e teve reforço na medicação. | Foto: Divulgação

O cantor Maurílio, da dupla com Luíza, teve uma piora nesta terça-feira (28). De acordo com o médico que o acompanha, Wandervan Azevedo, Maurílio piorou por causa de uma infecção grave no pulmão.

O sertanejo, segundo o médico, foi diagnosticado com choque séptico e teve reforço na medicação.

Ele está respirando com ajuda de aparelhos. As informações são do g1.

" Ele deu uma piorada hoje. [Foram] trocados antibióticos e voltaram com drogas vasoativas. Choque séptico. Piorou o quadro pulmonar. " Wandervan Azevedo, médico

Maurílio foi internado em estado grave no dia 15 de dezembro após sofrer uma parada cardíaca.

O cantor estava gravando uma participação em um DVD quando se sentiu mal e foi levado às pressas para o hospital.

No local ele sofreu mais do que uma parada cardíaca.



