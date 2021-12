Camilla de Lucas substitui Vivian Amorim no "BBB: A Eliminação"

| Foto: Divulgação

A influenciadora digital Camilla de Lucas vai se tornar apresentadora! Ela foi escalada para comandar o programa "A Eliminação", do Multishow, ao lado de Bruno de Luca. A estrela vai substituir Vivian Amorim, que está grávida do primeiro filho e vai se dedicar a este momento de sua vida.

O programa "A Eliminação" faz parte da cobertura do Grupo Globo sobre o Big Brother Brasil. A atração traz uma entrevista com o eliminado da semana, que tem a chance de ver momentos de sua participação e comentar sobre os acontecimentos do confinamento.

Recentemente, Camilla de Lucas mostrou a sua desenvoltura na frente das câmeras ao participar do programa The Masked Singer Brasil, no qual fazia as entrevistas com os participantes nos bastidores da atração. O BBB22 estreia no dia 17 de janeiro de 2022.

Leia mais:

Vivian Amorim estreia como apresentadora do Vídeo Show nesta segunda

Vivian Amorim: de miss Amazonas à nova sister no BBB17