Cantor tem fez o reconhecimento do "próprio corpo" por engano; entenda

O músico contou a história nas redes sociais com bom humor. | Foto: Divulgação

Um cantor passou por uma situação um tanto quanto inusitada em São Vicente, no litoral de São Paulo. Paulinho Oliveira foi dado como morto e precisou fazer o reconhecimento do "próprio corpo".

A confusão aconteceu quando ele estava passeando com a esposa e ela recebeu uma ligação do Serviço Social do Hospital Municipal de São Vicente, litoral de São Paulo, avisando que ela precisava comparecer à unidade de saúde com urgência.

Ao chegar ao local, a mulher foi informada que o marido estava morto. No entanto, ele estava do lado de fora do hospital esperando-a no carro.

Paulinho, de 40 anos, foi dado como morto por engano pelo hospital. A causa da morte era tuberculose e a mulher foi chamada na unidade para reconhecer o corpo do marido.



Diante da confusão, o cantor precisou se encontrar com a equipe do hospital para contestar a própria morte.

" Eu decidi não entrar [...], mas a médica entrou, tirou uma foto e me mostrou. Tive que ver e dizer que não era eu mesmo, ou algum parente. " Paulinho Oliveira, cantor

O músico contou a história nas redes sociais com bom humor. Em uma série de vídeos, ele diz que está "muito vivo", e que "não foi dessa vez", apesar da burocracia que enfrentou para resolver a 'sua morte', que contou até com declaração de óbito.

Leia mais:

Maurílio, da dupla com Luíza, tem piora por causa de infecção grave

Após passar mal, Zé Felipe é diagnosticado com pneumonia