Luísa Sonza e Vitão estão juntos novamente, diz Leo Dias

| Foto: Divulgação

Após um término conturbado, Luísa Sonza e Vitão estariam juntos novamente. Os dois estariam em um mesmo condomínio em Florianópolis e, segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, eles vão passar a virada do ano juntos.

A equipe de Luísa Sonza teria tentado manter em segredo a notícia da reconciliação e os dois cantores ainda não apareceram juntos. Porém, moradores locais teriam identificado pelos Stories que eles estão no mesmo condomínio na capital de Santa Catarina.

Vitão e Luísa assumiram oficialmente o relacionamento em setembro de 2020. Eles começaram o romance após gravarem duas músicas juntos e depois do fim do casamento da cantora com Whindersson Nunes.

O fato do namoro ter começado após o divórcio da loira fez com que o cantor sofresse com uma onda de ódio e ataques dos fãs do humorista que não aceitaram o final da relação dele.

O namoro durou até agosto desse ano, quando eles anunciaram o término. Entretanto, já foram vistos no mesmo lugar antes da viagem atual. Ambos estiveram na festa em comemoração aos 30 milhões de seguidores de Virgínia Fonseca em dezembro deste ano.

