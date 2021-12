Filho de Faustão e affair bilionária são vistos juntos em jantar

Os dois não posaram juntos, mas mostraram em seus stories momentos do jantar. | Foto: Divulgação

João Guilherme Silva está badalando em Saint Barth, no Caribe, onde vai passar o réveillon na companhia de amigos e de Esther Marques, herdeira bilionária, apontada como seu affair.

Os dois estiveram na noite de quarta-feira, 29, no evento mais bombado da ilha neste fim de ano: o jantar de gala da Luisa Via Roma em prol da Unicef, no exclusivo Eden Rock.

Os dois não posaram juntos, mas mostraram em seus stories momentos do jantar, que teve presença de Mike Tyson e performance de Dua Lipa no palco.

João Guilherme usava um chapéu estiloso e posou rodeado de modelos, enquanto Esther mostrou o look ousado que deixou à mostra o abdômen trincado.

Apenas 400 convidados estiveram no evento, que está na sua quarta edição. A grife já angariou mais de R$ 90 milhões para os assistidos pela Unicef.

Leia mais:



