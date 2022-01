Tatá Werneck se emociona ao receber 'Troféu Paulo Gustavo'

A humorista dedicou o prêmio ao amigo. | Foto: Divulgação

Tatá Werneck foi a grande vencedora da categoria de humor na premiação “Melhores do Ano”, do “Domingão com Huck”.

A artista ganhou o “Troféu Paulo Gustavo”, nome dado para homenagear o ator que morreu de Covid-19 em 2021.

No palco da atração, a humorista se emocionou e dedicou o prêmio ao amigo.



" Eu descubro todos os dias que ele ainda está aqui. É tão emocionante, e ao mesmo tempo tão doloroso, ver um prêmio com o nome dele, e ele nunca ganhou um prêmio como humorista, então, de qualquer maneira, esse prêmio é dele. " Tatá Werneck, humorista

" Eu trocaria qualquer prêmio para concorrer com o Paulo Gustavo e perder para ele. Ele dizia que se um dia ganhasse, iria falar sobre a importância do humor […] Esse prêmio eu dedico ao Paulo, é dele, eu só vou guardar na minha casa. " Tatá Werneck, humorista

Veja o momento:

"Inacreditável Paulo nunca ter ganhado prêmio como humorista. Paulo disse que se ganhasse falaria da importância do humor. Quero dedicar esse prêmio ao Paulo Gustavo e a quem permanece fazendo arte." (Tatá Werneck) #Melhoresdoano pic.twitter.com/25hKfdahI0 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 2, 2022

