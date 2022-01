Rafael Portugal lança enigma e web aponta entrada no BBB 22

O hotel citado por Rafael, é o mesmo em que estão confinados os participantes do “BBB 22”. | Foto: Divulgação

Parafraseando MC Mirella: “Esse quebra cabeça tá muito confuso, e quem começou ele vai ter que terminar”.

Esse é o sentimento do público ao ver o enigma que Rafael Portugal publicou em seu perfil do Twitter na manhã desta terça-feira (4).

“Deus ajuda quem cedo madruga. Partiu Hilton Barra”, escreveu o humorista.

O motivo do burburinho em torno da mensagem é que, o hotel citado por Rafael, é o mesmo em que estão confinados os participantes do “BBB 22”.

Vale lembrar que o apresentador está fora “Cat BBB”, quadro humorístico do reality, então não existiriam motivos para estar no local sem ser um participante do reality show.

Após o tweet, os internautas começaram a analisar a possibilidade.



“Tiraram o Rafa da apresentação para colocar como participante? Vai ser campeão já na largada”, pontuou um seguidor.

“Então a dica ‘um país tem’ era sobre Portugal... Entendi”, escreveu outra conta lembrando da pista dada por Boninho.

Confira:

Deus ajuda quem cedo madruga. Partiu Hilton Barra — Rafael Portugal 🤙🏻☎️ (@rafaelportugal) January 4, 2022

Leia mais:

Dani Calabresa substitui Rafael Portugal no CAT BBB

Tadeu Schmidt conta novidades em "Segredinhos do BBB"; veja