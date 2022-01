Atriz Divina Valéria faz apelo após problemas de saúde

A atriz precisa pagar por exames urgentes que requerem um alto valor. | Foto: Divulgação

Divina Valéria, importante artista LGBTQIA+, usou as redes sociais para fazer um apelo.

A atriz, que esteve em longas como “Cidade Baixa” e “Divinas Divas”, revelou estar em tratamento para a próstata.

Através de seu perfil no Facebook, a artista disse estar com uma sonda desde 28 de dezembro, com fortes dores, e precisa pagar por exames urgentes que requerem um alto valor.

" Venho informar que estou com problemas de saúde, tratando da próstata, tomando medicações para fortes dores, e também com uso de antibióticos, estou no SUS porem preciso fazer exames urgentes onde os mesmo requerem um valor ao qual estou sem no momento. Estou com sonda desde o dia 28/12/21 sentindo fortes dores. " Divina Valéria, Atriz

Apesar de contar com a ajuda de amigos próximos, Divina está sem trabalhar, como muitos artistas no período da pandemia.

" Estou sem trabalho a algum tempo e claro as despesas continuam. Venho através desse comunicado pedir ajuda a amigos e quem se sensibilizar com minha atual situação e puder contribuir com algum valor. Sigo em recuperação pedindo que orem por mim, mas nesse momento tive que me expor e isso não é fácil. Porém parei e pensei: até Bette Davis em momento de dificuldades financeiras pediu emprego nos classificados. " Divina Valéria, Atriz

A postagem no Facebook com direcionamentos para doação não está mais disponível.

