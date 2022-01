Turista agride Carlinhos Maia e acaba presa em Maceió (AL)

Alterada, ela discutiu com o influencer, xingou-o de ridículo | Foto: Reprodução

Carlinhos Maia afirmou em entrevista à coluna do Léo Dias que uma mulher o agrediu verbalmente e tentou partir para briga física nesta sexta-feira (7), em Maceió.

A mulher causou confusão no local e acabou sendo presa. O humorista compartilhou com seus seguidores que parou para falar com alguns fãs que estavam passeando perto da praia, ao lado de um ponto turístico, e tudo corria bem, até a moça aparecer.

Alterada, ela discutiu com o influencer, xingou-o de ridículo e reclamou que ele nunca havia tirado uma foto com ela. Após gritos e ofensas da mulher, Carlinhos revidou e a chamou de feia, momento em que ela tentou, a todo custo, bater nele.

“Ela estava batendo nos turistas um dia antes”, comentou. Depois do ocorrido de sexta-feira, ela foi presa, segundo o artista.

*Léo Dias

