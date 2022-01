Avanço de variante da Covid provoca suspensão de shows no Brasil

A maioria dos artista estão com Covid-19 | Foto: Reprodução

Vários shows foram suspensos nos últimos dias devido o avanço da variante Ômicron no Brasil A maioria dos adiamentos ocorre porque os próprios artistas testaram positivo para Covid-19.

No Rio de Janeiro, o festival Universo Spanta anunciou na quinta-feira (6) o adiamento de todos os shows marcados para esta quinta, sexta, sábado e domingo, dias 6, 7, 8 e 9.

O anúncio veio após alguns artistas que estão no line-up testarem positivo para o novo coronavírus, como a cantora Duda Beat e integrantes da equipe de Lulu Santos.

Já o Chaaama Festival, que estava marcado para este sábado (8) em Florianópolis (SC) foi adiado para fevereiro motivado pelo aumento de casos de Covid-19.

Anitta

O evento Ensaios de Anitta que ocorreria neste domingo (9), n o Rio de Janeiro, foi cancelado por precaução. “Informamos que devido ao aumento dos casos de Covid-19 e Influenza no Rio de Janeiro, a organização decidiu adiar”, disse em comunicado.

Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima foi diagnosticado com Covid na quarta-feira (5). Os shows em Caldas Novas (GO), Guriri (ES) e Guarapari (ES), que seriam realizados nos dias 7, 8 e 9, foram adiados.

Gusttavo, aliás, se apresentaria no festival Verão Sertanejo, marcado para este final de semana em Caldas Novas (GO). Outro que cancelou a participação no evento foi Felipe Araújo, que também testou positivo para a Covid.

Ele publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (7) dizendo que testou positivo para Covid-19, mas está assintomático e segue isolamento social em sua casa.

Israel e Rodolffo

O cantor Israel, da dupla com Rodolffo, e parte da equipe testaram positivo para a Covid-19. A informação foi publicada nas redes sociais da dupla na noite de terça-feira (4).

A equipe da dupla informou que serão adiados os shows que estavam marcados para as cidades de Linhares (ES), em 7/1, Guarapari (ES) e Cariacica (ES), ambos no dia 8, e João Pessoa (PB), no dia 9.

Simone e Simaria

Simaria, que faz dupla com Simone, anunciou na quinta-feira (6) que está com Covid-19. A RSS Produções, empresa responsável pelo agenciamento artístico das sertanejas, cancelou a agenda de apresentações até 15 de janeiro . Mas nessa sexta-feira (7) Simone fez uma participação no show de Maiara e Maraísa em Florianópolis.

Jorge Aragão

Um comunicado oficial emitido nesta sexta-feira (7) informou que parte do staff de Jorge Aragão, incluindo a banda e a equipe do cantor, testou positivo para Covid-19.

O exame de Aragão apontou que ele não foi infectado com o vírus. Ainda assim, o cantor precisou cancelar as apresentações que seriam realizadas no Bar Templo (São Paulo) e na Nova Confraria Brasileira (Suzano).

Lucas Lucco

O cantor sertanejo Lucas Lucco tuitou, neste sábado (8), que testou positivo para Covid-19. Por conta do diagnóstico, a apresentação que faria hoje em Itajaí, em Santa Catarina, foi adiada.

Jota Quest

O perfil oficial do Jota Quest no Instagram informou na quarta-feira (5) que todos os integrantes do grupo e a equipe técnica testaram positivo para Covid-19.

Assim, os shows que ocorreriam neste fim de semana ( 7 e 8) em Praia Grande (SP), e Angra dos Reis (RJ), respectivamente, estão oficialmente adiados.

Wesley Safadão

Wesley Safadão anunciou o cancelamento de shows no primeiro dia do ano. Parte da banda do cantor testou positivo para Covid e eles tiveram que cancelar as próximas apresentações que seriam realizadas nos dias 1 e 2 em Itajaí (SC), Jurerê (SC) e Guarapari (ES).

