Globo emite nota sobre surto de Covid da equipe do BBB22; leia

A Globo emitiu uma nota sobre as equipes dos setores que testaram positivo para a Covid-19.

Um dos times que compõem o setor que compra os suprimentos que abastecem a casa está com 50% dos colaboradores afastados pela doença.

Já uma das equipes da área de cenografia está ainda mais comprometida, com todos os 7 integrantes positivados, incluindo a líder.

Isso impacta diretamente na preparação para o reality show, visto que na edição de 2021 o programa já tinha três festas prontas na semana anterior ao início do jogo. Desta vez, ele deve se iniciar com apenas uma já preparada, esperando para ser montada.

Leia na íntegra:

“Como todos estão acompanhando, o Brasil está passando por uma nova onda de contaminação de COVID por conta da variante Ômicron. O que se passa na Globo não é diferente do que vivem todas as empresas nesse momento. Desde o início da pandemia, a Globo vem atuando de maneira criteriosa, com protocolos que garantiram a segurança dos funcionários e evitaram transmissões no exercício das funções e no ambiente da empresa.

Globo está acompanhando a situação da pandemia no país e revisita constantemente suas medidas preventivas, que são atualizadas e adaptadas sempre que necessário, seguindo a orientação de profissionais da saúde e órgãos competentes”.

*Leo Dias

