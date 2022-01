Viih Tube prepara festa de R$ 1 milhão com temática de 'pegação'

O evento de Viih Tube será numa das casas da Villagio Europeu. | Foto: Divulgação

É saudade que fala, né, minha filha? Mal se refez do réveillon e Viih Tube já pensa na próxima festa. Não uma qualquer.

Mais um festão para 500 pessoas em São Paulo, cuja temática será (como não?) pegação e pela qual não vai pagar menos de R$ 1 milhão.

A ex-BBB e youtuber esteve na tarde de segunda-feira, 10, visitando o local com o produtor Kadu Rodrigues, que já organizou três festas para ela e também a de aniversário da midiática Dra Deolane.



O evento de Viih Tube será numa das casas da Villagio Europeu, que reúne várias unidades de eventos, na Mooca.

Viih Tube fez uma tour pelos casarões antigos e até filmou um deles, o Palacete Rosa, que lembra muito o lugar em que foram filmadas as festas de swing do filme “De olhos bem fechados”, com Tom Cruise e Nicole Kidmann.

A jovem também visitou o estilista Israel Valentim para encomendar o vestido do festão. É ele quem faz os modelitos usados por Viih Tube desde seu baile de debutante.



O último rega-bofe dado por Viih Tube (com muitas parcerias e patrocinadores, que fique claro) aconteceu em 2019, antes de ela ir para o “BBB 21”, quando ela fez 19 anos e organizou uma festa do pijama, que teve como atrações MC Mirella e o DJ Pedro Sampaio, e também custou por volta de R$ 1 milhão.

Em 2020 e 2021, por conta da pandemia, a mocinha não quis promover aglomerações.

Leia mais:

Fã tatua rosto de Viih Tube e ex-BBB se surpreende: 'Quem foi o louco?

Veja o momento em Viih Tube e João Guilherme trocam beijos em festa