Jason Momoa e Lisa Bonet anunciam separação

O casal têm dois filhos | Foto: Reprodução

Jason Momoa e Lisa Bonet anunciaram a separação após 16 anos de relacionamento. Nesta quarta-feira (12), o ator usou as redes sociais para afirmar que o casal está se divorciando.

"Todos nós sentimos os apertos e mudanças nesses tempos de transformação. Uma revolução está acontecendo - e com nossa família não é exceção... sentimos e crescemos com essas mudanças sísmicas que estão ocorrendo. Então, compartilhamos notícias de nossa família: Estamos nos separando. Estamos compartilhando isso não porque a gente ache que é midiático, mas para que, à medida que continuamos com nossas vidas, possamos fazer com dignidade e honestidade. O amor entre nós continua", escreveu Momoa.

Momoa e Bonet começaram a se relacionar em 2005 depois de terem sido apresentados por amigos em comum. Em 2017, após 12 anos de relação, os dois se casaram oficialmente.

Juntos, tiveram dois filhos -- Lolla, de 14 anos, e Nakoa-Wolf, de 13. Momoa também é padrasto de Zoë Kravitz, filha de Bonet com seu primeiro marido, o cantor Lenny Kravitz.

Leia mais:

Ingressos para filme do Aquaman são adquiridos em Manaus

Gosta do Aquaman? Veja o nome da sequência do filme