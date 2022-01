Mayra Cardi diz que perdoar traição é ‘amor próprio’

| Foto: Divulgação

A coach Mayra Cardi virou alvo de críticas após dar declarações polêmicas sobre a decisão de reatar o casamento com o ator Arthur Aguiar após várias traições. A ex-BBB participou do podcast Joel Jota, e disse que não perdoar traição seria orgulho, e não amor próprio. Mayra também argumentou que o marido é “vítima da sociedade”.

Na entrevista, Cardi disse: “As mulheres que me encontram na rua falam: ‘Eu não vou admitir. Eu amo meu marido, mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo’. Eu falo pra ela: ‘Não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você'”.

“‘Você acabou de me dizer que está sofrendo, mas não volta. O nome disso é orgulho e não amor próprio. Amor próprio é fazer aquilo que te faz bem, se te faz bem estar com ele, é por orgulho que você não está voltando. Então a gente confunde muito amor próprio com orgulho. ‘Ah eu tenho amor próprio’, não, você é orgulhosa. Amor próprio é o que te faz bem”, concluiu.



Mayra diz que Arthur é vítima da sociedade

Em um outro trecho da entrevista, Mayra Cardi justificou as 16 traições de Arthur Aguiar: “Meu marido, e não é defendendo, também é uma vítima da sociedade. Tem uma parcela de culpa, de responsabilidade, não poderia fazer o que fez, mas foi educado dessa maneira”.

“A mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa educa o filho para comer o maior número de mulheres”, pontuou a coach. As declarações da ex-BBB não foram bem vistas pelos internautas, que não pouparam críticas a ela.



Internautas criticam Mayra

Uma usuária comentou: “A diferença de um coach para um psicologo é esse video da Mayra Cardi, a coach é ela e o psicólogo é o que ela precisa”. Outra pessoa apontou: “O orgulho faz bem, ele que me deu uns tapas no meio da cara e falou te orienta mulher e eu me orientei, agradeço ao meu orgulho por ter me dado amor próprio”.

“Quando ela descobrir que amor próprio também é desistir do que você quer e supostamente te faz bem porque tu sabe que não é saudável, a cabeça dela explode”, disse um terceiro internauta. “Essa Mayra Cardi minha filha se você quer ser corna tudo bem mas não tente tirar o mau caratismo do seu marido dizendo que ele é vitima de não sei lá o que”, apontou outro.

A coach mayra cardi pic.twitter.com/zSVNAcvFvd — Juliana (@badgalmodel) January 11, 2022

*Com informações do BHAZ

Leia mais:

Viih Tube prepara festa de R$ 1 milhão com temática de 'pegação'

Jason Momoa e Lisa Bonet anunciam separação