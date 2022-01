Caminhoneira 'Musa das Estradas' sofre acidente em MT

A motorista estava acompanhada pela amiga Lauren Borges, que teve ferimentos leves. Nas redes sociais, Lauren escreveu: "Estamos bem. Estamos vivas, Deus nos livrou do pior. Aline está no hospital passando por uma cirurgia no braço". | Foto: Arquivo Pessoal

Mato Grosso - A caminhoneira Aline Fuchter, conhecida como Musa das Estradas e dona de um canal no YouTube com mais de 1,4 milhão de inscritos, ficou ferida nesta quinta-feira (13) após um acidente na BR-174, entre Pontes Lacerda e Porto Esperidião, a 483 km e 358 km de Cuiabá, respectivamente.



Ela ficou presa nas ferragens e foi socorrida por outros motoristas que passavam pelo local e depois encaminhada à Santa Casa de Pontes e Lacerda.

| Foto: Reprodução

A motorista estava acompanhada pela amiga Lauren Borges, que teve ferimentos leves. Nas redes sociais, Lauren escreveu: "Estamos bem. Estamos vivas, Deus nos livrou do pior. Aline está no hospital passando por uma cirurgia no braço".



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que testemunhas contaram que Aline passou em cima de uma campana de freio quebrada que estava na pista, o que fez com que um pneu dianteiro da carreta estourasse.

| Foto: Reprodução

Em seguida, ainda de acordo com a PRF, Aline perdeu o controle do veículo e bateu de frente com outro caminhão. O motorista esse segundo veículo teve ferimentos leves. A caminhoneira fazia o transporte de soja, e a carga ficou espalhada na pista. Uma equipe da PRF foi ao para remover o material, e a pista foi parcialmente interditada.



Aline Fuchter é caminhoneira há cerca de cinco anos e ficou conhecida nas redes sociais quando começou a compartilhar imagens de suas viagens.

