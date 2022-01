Isolada, Aline Campos procura manicure e massagista com Covid-19

Aline se defendeu por meio do stories. | Foto: Divulgação

Isolada com o filho em Fernando de Noronha, Aline Campos - ex-Riscado -, fez uma postagem à procura de profissionais como manicure e massagista que estejam com Covid-19 no stories do Instagram nesta quinta-feira (13).

O "anúncio" gerou críticas na web e internautas chegaram a chamar a ex-bailarina do Faustão de "sem noção".

"Procura-se: manicure e massagista em Noronha com Covid e sem sintomas!", escreveu Aline em seu perfil.

Vale destacar que os três vão ficar em isolamento em Noronha por mais 10 dias.

" Sou muito grata por estar aqui, mas acabei tendo mais contatos do que teria se estivesse em casa. É um risco que a gente sabia que estava correndo. Estamos bem. " Aline Campos, ex-bailarinha do Faustão

Sobre as críticas em relação à busca por uma manicure com Covid-19, Aline Campos se defendeu por meio do stories.

Ela disse que fez uma brincadeira e pediu desculpas a quem se sentiu ofendido.

