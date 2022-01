Luciano Estevan, 'BBB 22', teve canal de sexo e viveu relacionamento

O canal conta com mais de 2 mil inscritos. | Foto: Divulgação

O segundo participante confirmado no “BBB 22”, Luciano Estevan, já possui uma relação com o público da web.

O brother participante da pipoca, possuía um canal sobre sexo no Youtube.

Descontinuado em 2016, no “Chá de Cueca”, Luciano falava sobre assuntos como beijo grego, orgasmo, posições preferidas de homens e mulheres, entre outros assuntos do mundo do sexo.

O canal conta com mais de 2 mil inscritos e cerca de 158 mil visualizações.

Mostrando que poderá ser um dos participantes mais polêmicos da edição, o novo brother já viveu um relacionamento aberto com uma mulher durante oito anos.

Atualmente namora outra mulher que havia conhecido enquanto era casado.



