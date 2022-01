Arthur Aguiar é o primeiro participante do grupo "Camarote" do BBB22

| Foto: Divulgação

Os 32 anos de vida do carioca Arthur Aguiar podem ser divididos em grandes ciclos: deixar a natação para se tornar ator de teatro, a primeira vez como protagonista de novela, a carreira musical, o nascimento da filha (Sophia, de 3 anos) e, agora, participante do BBB22.

Meses depois de retomar seu casamento com a influenciadora e ex-BBB Mayra Cardi e investir na carreira de cantor e compositor, o participante do grupo Camarote espera que o programa lhe proporcione uma nova chance.

“Encaro o programa como uma grande oportunidade que Deus está me dando de recomeçar, de poder me reconectar comigo, com meu público. Chance para que qualquer pessoa que tenha dúvida sobre mim ou sobre minhas atitudes possa me assistir e tirar suas próprias conclusões”, explica.

Tímido, o cantor e compositor diz que jamais imaginou ter coragem de ficar confinado com câmeras por todos os lados: “Quando recebi o convite do programa, demorou um tempo para a ficha cair. Rola ansiedade, frio na barriga, medo, felicidade. Sei da importância do BBB. Muita gente gostaria de estar no meu lugar. É o maior programa de entretenimento do país”.

Além da chance de ganhar R$ 1,5 milhão, o programa também vai servir como uma terapia, segundo Arthur, que espera visitar emoções que estão guardadas no peito há muito tempo.

“Tenho dificuldade de expressar meus sentimentos, eu não aprendi a fazer isso. Eu engolia e tenho batalhado para falar. Minha esposa tem me ajudado bastante”, conta.

E já que está no jogo, o carioca não titubeia: promete ser um grande concorrente, principalmente nas provas.

“Sou muito competitivo. Fui atleta de natação uma vida inteira. Entrava na piscina para ganhar. Esse é meu objetivo. Se é um jogo, eu quero ganhar. Não dá para entrar lá querendo só passear e aproveitar. Das provas de resistência eu só saio carregado. Meu lado de atleta vai aflorar mais nesses casos. Eu quero me jogar para o meu público e para a minha filha terem orgulho”, afirma.

Leia mais:

Primeira participante do grupo "Pipoca" é anunciada para o BBB 22

Rafa Kalimann comete nova gafe ao vivo no Rede BBB