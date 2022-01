Pedro Scooby e Brunna Gonçalves são confirmados no "Camarote" do BBB22

| Foto: Divulgação

Pedro Scooby e Bruna Gonçalves são mais dois nomes confirmados no grupo "Camarote" do BBB 22. A lista com os participantes está saindo ao longo da programação. O programa estreia na próxima segunda (17) e tem apresentação de Tadeu Schmidt. Arthur Aguiar foi primeiro nome do grupo a ser confirmado.

Conheça Pedro Scooby

O surfista Pedro Scooby tem 33 anos e é natural do Rio de Janeiro (RJ), cidade pela qual é apaixonado. Ganhou o apelido Scooby em função da semelhança com o personagem do desenho animado “Scooby Doo”.

Iniciado no esporte aos 5 anos, é adepto do free surf e um dos principais nomes das ondas gigantes no mundo. Pai de três filhos, é casado e percorre o mundo atrás de desafios em seu lugar preferido, o mar. Foi eleito por uma revista como o melhor freesurfer de 2012 e, no mesmo ano, ganhou o prêmio de melhor tubo, por um swell histórico no Taiti, em uma outra premiação.

Ainda em 2012, participou do reality ‘Nas Ondas’, exibido no ‘Esporte Espetacular’. E em 2014, ganhou uma série no canal OFF, chamada ‘Pedro Vai Pro Mar’, na qual mostra sua rotina de viagens, aventuras e muito surfe.

Acostumado a encarar grandes desafios, Scooby avalia que o mais importante é ter o pé no chão, amor no coração e estar cercado de pessoas que o amam. No Big Brother Brasil, assim como na vida, ele adianta que não vai levar o espírito competitivo. “Sou um cara que gosta de viver”, afirma. Habituado à liberdade, os limites do confinamento podem incomodá-lo. Mas as festas serão momentos de muita diversão para ele, que diz ser da noitada e adianta que gosta de curtir.

Conheça Brunna Gonçalves

A bailarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves tem 30 anos e nasceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Começou a dançar aos 15 anos e chegou a morar nos Estados Unidos para viver de sua arte. Desde 2015, produz conteúdo para as redes sociais, principalmente ligado a assuntos de beleza.

Integra o corpo de balé da cantora Ludmilla, com quem é casada. Diz que nunca imaginou que fosse se casar, mas desde que viu a esposa, soube que seria com ela.

Conta ter tido poucas oportunidades na vida, mas as agarrou com muita disposição: “Ninguém tira o meu foco”, comenta. Sem medo de se aventurar, topou o convite para fazer parte do elenco do Big Brother Brasil sem pestanejar.

BBBmaníaca, diz ser viciada no reality: “Não durmo, sou aquela que vejo as pessoas dormindo”, conta sobre a experiência como espectadora. Brunna já esteve na casa do BBB a trabalho, durante show de Ludmilla para os brothers.

Agora, do outro lado, a participante está ansiosa para conhecer a nova casa, onde vai morar por algum tempo.

