Conheça os participantes do grupo "Camarote" do BBB22

A Globo divulgou nesta sexta-feira (14) a lista com os participantes do "BBB22" ao longo da programação. O programa estreia na próxima segunda (17) e tem apresentação de Tadeu Schmidt. A edição mais uma vez se divide entre os grupos do Camarote, formado por famosos, e da Pipoca, com anônimos.

Durante meses, a internet foi a loucura para tentar descobrir quem seriam os famosos que integrariam o grupo. A espera acabou e os dez nomes foram revelados. Confira:

Arthur Aguiar - Ator e cantor

O ator e cantor Arthur Aguiar nasceu na capital do Rio de Janeiro e tem 32 anos. Na TV Globo, atuou nas novelas "Em Família", "Malhação Sonhos", "Êta Mundo Bom!", "O Outro Lado do Paraíso", entre outras participações especiais. Esteve ainda no elenco da 12ª temporada da ‘Dança dos Famosos’ e da ‘Super Dança dos Famosos’.

Pai de uma menina de 3 anos, ele já adianta o que pretende fazer com as recompensas que o programa pode proporcionar: “Quero entregar tudo o que puder para a minha família”, destaca. A convivência com os outros brothers pode não ser tão fácil, já que se considera teimoso e sistemático. Ele revela ainda que costuma guardar seus sentimentos.

Pedro Scooby - Surfista

O surfista Pedro Scooby tem 33 anos e é natural do Rio de Janeiro (RJ), cidade pela qual é apaixonado. Ganhou o apelido Scooby em função da semelhança com o personagem do desenho animado “Scooby Doo”.

Ex de Anitta e de Luana Piovani, com quem tem três filhos, ele afirma que gosta de encarar grandes desafios, e avalia que o mais importante é ter o pé no chão, amor no coração e estar cercado de pessoas que o amam.

Paulo André - Atleta olímpico

Natural de Santo André, São Paulo, Paulo André tem 23 anos e é atleta olímpico. Filho do ex-velocista Carlos José Camilo de Oliveira, que representou o Brasil em competições nos anos 80, começou no atletismo no projeto de iniciação esportiva montado pelo pai em Vila Velha, Espírito Santo.

O atleta, que está habituado a lidar com situações de pressão, diz ser “tranquilo, low profile”. Mas afirma que manter a estratégia diante da convivência pode ser um obstáculo: “Jogar o jogo eu acho que vou conseguir, mas jogar com as pessoas vai ser meu principal desafio”, avalia. Estar bem vestido também é uma preocupação; gosta de apostar em looks criativos e ousados.

Brunna Gonçalves - Bailarina e influencer

A bailarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves tem 30 anos e nasceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Integra o corpo de balé da cantora Ludmilla, com quem é casada. Diz que nunca imaginou que fosse se casar, mas desde que viu a esposa, soube que seria com ela.

BBBmaníaca, diz ser viciada no reality: “Não durmo, sou aquela que vejo as pessoas dormindo”, conta sobre a experiência como espectadora. Brunna já esteve na casa do BBB a trabalho, durante show de Ludmilla para os brothers. Agora, do outro lado, a participante está ansiosa para conhecer a nova casa, onde vai morar por algum tempo.

Maria - Atriz e cantora

A atriz e cantora Maria nasceu no Rio de Janeiro e tem 21 anos. Como atriz, ganhou destaque ao interpretar Verena na novela "Amor de Mãe", em 2019.

Maria conta que não aproveitou muito a adolescência e, nos últimos anos de pandemia, também não conseguiu se divertir. Por isso, no Big Brother Brasil, quer recuperar o tempo perdido e se jogar nas festas. "Sou livre!", destaca. Vegetariana, afirma que o que a tira do sério é o desperdício de comida. Revela que sua personalidade pode ajudá-la na convivência com os brothers e sisters: "Ganho só no deboche, na paciência".

Jade Picon - Empresária e influencer

A influenciadora digital e empresária Jade Picon tem 20 anos e nasceu na cidade de São Paulo, onde mora atualmente. Em suas contas nas redes sociais reúne mais de 20 milhões de seguidores, com quem compartilha conteúdos de moda, beleza, lifestyle, música, família, viagens, entre outros temas.

Em contato com outras pessoas, afirma que gosta de conversar e, com sua sinceridade, prefere deixar tudo bem resolvido. Percebe-se como uma jovem curiosa e teimosa e diz buscar sempre o equilíbrio. Ela também ressalta sua energia para mergulhar no game que é o "BBB". "Eu gosto de um desafio, sou uma pessoa disciplinada e me sinto pronta para o jogo no 'BBB'".

Douglas Silva - Ator

Com 33 anos e nascido no Rio de Janeiro, Douglas Silva ficou conhecido pelo personagem Dadinho, na fase da infância, no filme "Cidade de Deus" (2002) – longa que recebeu quatro indicações ao Oscar em 2004. O ator também ganhou notoriedade ao dar vida a Acerola na série "Cidade dos Homens", trabalho que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional e que depois foi adaptado para o cinema.

Casado há 13 anos, ele tem duas filhas e afirma que suas decisões são tomadas sempre pensando na família. Justamente por isso, aceitou o convite para participar do reality.

Linn da Quebrada - cantora e atriz

A cantora Linn da Quebrada tem 31 anos e nasceu na capital de São Paulo, mas cresceu no interior do estado. Em 2019, estreou como atriz na série da TV Globo "Segunda Chamada", interpretando Natasha, e é também apresentadora do programa 'TransMissão', do Canal Brasil.

Convidada para entrar no grupo Camarote do BBB 22, revela que, antes da fama, já quis se inscrever no programa. Com isso, está animada para participar e ainda observa que são dois jogos acontecendo ao mesmo tempo: a convivência com os demais participantes e a relação com o público.

Tiago Abravanel - Ator e apresentador

Ator, cantor, apresentador e empresário, Tiago Abravanel nasceu na capital paulista e tem 34 anos. De uma família de artistas e neto de Silvio Santos, iniciou a carreira no teatro aos 17 anos.

Com seu jeito animado, Tiago destaca que gosta muito de dançar e cantar. Considera-se uma pessoa amiga e carinhosa. Apaixonado pelo "Big Brother Brasil", opina que é um programa feito para jogar.

Naiara Azevedo - Cantora

A cantora Naiara Azevedo, de 32 anos, nasceu na cidade de Farol, no interior do Paraná, mas hoje vive em Goiânia. Alcançou o grande público em 2016 com o hit "50 reais". Em 2018, participou do quadro "Show dos Famosos", no "Domingão do Faustão". No mesmo ano, foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, por "Contraste".

A cantora conta que em função do jeito um tanto explosivo nunca pensou em ir para o "BBB": "Sei que sou louca e meio descontrolada. Perigosa", comenta aos risos. Naiara revela que a tirar do sério é fácil e adianta que não pensa antes de falar.

