Conheça os participantes do grupo "Pipoca" do BBB22

A espera acabou e a revelação dos escolhidos para o BBB22 começou na tarde desta sexta-feira (14), durante os intervalos comerciais da programação da TV Globo. Apesar de ter a presença dos famosos, o que já gera muita especulação, também tem a presença dos anônimos. Confiram quem são:

Laís - Médica

Natural de Crixás, em Goiás, Laís é médica e tem 30 anos. Atua em clínica geral, atualmente na linha de frente contra a Covid-19, e está terminando especialização em Dermatologia. Trabalha como plantonista em um hospital e diz que a pandemia foi o período mais difícil de sua vida.

Descreve-se como uma pessoa divertida e intuitiva. Conta que por vezes já foi julgada como metida em função da aparência, o que nega ser. Diz ser rancorosa e odiar injustiças e mentiras. Solteira e chegada a uma festa, diz que está curtindo a fase sem se apegar. No entanto, não descarta a possibilidade de se apaixonar no reality.

Luciano - Ator e bailarino

Luciano é nascido e criado em Florianópolis, em Santa Catarina, tem 28 anos e é ator e bailarino. Na infância, passada na periferia de sua cidade, com apenas 5 anos e na contramão dos seus irmãos, que sempre viveram a cultura do hip hop, ingressou na aula de balé clássico.

Nas horas vagas, gosta muito de dançar e de preparar para os amigos alguns dos drinks que aprendeu quando trabalhou como barman, o que elege como um ponto a seu favor no BBB. Acredita que pode ter um bom relacionamento com os demais confinados por ser bastante desenvolto, persuasivo e convincente.

Jessilane - Bióloga e professora de biologia

A professora de Biologia Jessilane, de 26 anos, é natural da Bahia, mas mora em Valparaíso de Goiás, em Goiás, desde os primeiros dias de vida. Sempre teve o desejo de ajudar nas contas de casa e, por isso, seu primeiro trabalho de carteira assinada foi aos 14 anos. Para completar a renda, dá aulas como professora particular e, nos fins de semana, ajuda a mãe em um salão de beleza. Tem muito orgulho da carreira acadêmica que trilhou.

Jessilane se considera brincalhona, mas sabe ser firme quando necessário. Conta que costuma ficar mais próxima das pessoas que acabou de conhecer do que os próprios amigos que as apresentaram, e que todos a classificam como “inimiga do fim”. Adora balada. Pretende se jogar de cabeça na experiência do BBB: “Quero tudo, menos sair do programa como planta”.

Eliezer - Designer e empresário

Eliezer, tem 31 anos e é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Designer de formação, há dez anos é sócio de uma agência de Marketing e Branding.

Cultiva o espírito aventureiro e adora estar em contato com a natureza e visitar lugares exóticos. Também gosta muito de cozinhar. Diz que tem opinião forte e que é muito leal às pessoas que ama. No BBB, vai buscar exercitar a paciência para manter a boa convivência em grupo.

Eslovênia - Estudante de marketing e modelo

Eslovênia tem 25 anos, é nascida em João Pessoa na Paraíba, mas mora em Caruaru, Pernambuco. Diz que o pai se inspirou na divisão da Iugoslávia ao escolher seu nome. Em sua casa, é conhecida como Duda.

Diz que tem personalidade forte e sangue quente, e conta que é brigona quando necessário, além de teimosa e justiceira. Solteira, diz que não falta opção, mas, sim, qualidade. Afirma ser muito competitiva e diz que vai correr atrás do prêmio.

Lucas - Engenheiro e estudante de medicina

Lucas tem 31 anos, nasceu em Serra, no Espírito Santo, mas atualmente mora em Vila Velha. Formou-se em engenharia por causa de seu pai, mas atualmente estuda Medicina e diz que pretende seguir na área de nutrologia. É filho único e confessa ser mimado, mas não se acha egoísta.

Ele afirma que tem um jeito alto astral e leve e que não suporta gente que não sabe conversar. Para ele, o pior momento no jogo será ter que indicar ao alguém ao paredão. Revela que a sua mãe o considera guloso, e destaca que isso pode ser um ponto de atenção no confinamento.

Bárbara - Relações públicas e modelo

Gaúcha de Novo Hamburgo, Bárbara tem 29 anos. Vive entre sua cidade natal e São Paulo, mas conta sempre estar viajando a trabalho. Formada em Relações Públicas, atua também como modelo e influenciadora digital. Sempre buscou sua independência financeira e começou a trabalhar aos 16 anos para não precisar pedir mais dinheiro para os pais.

Diz que é ótima competidora e se considera uma pessoa empática e fácil de conviver, desde que não pisem no seu calo. Também confessa ser bagunceira e não gostar de tarefas domésticas. Adora estudar o comportamento humano e está fazendo uma pós-graduação em Neurociência.

Rodrigo - Gerente comercial

Rodrigo tem 36 anos e é natural de São José dos Campos, interior de São Paulo. Formado em Administração, trabalha como gerente comercial. Aos 18 anos foi morar sozinho e já morou na Austrália. Ficou no exterior por três anos e trabalhou como pedreiro, modelo e jogador de futebol pela universidade onde cursou pós-graduação em Marketing.

Organizado e metódico, a convivência no BBB pode pesar para Rodrigo em função de suas manias: tem dificuldade em dormir com barulhos e acorda de mau humor quando não tem uma noite de sono tranquila. Além disso, incomoda-se com a falta de organização.

Natália - Modelo e designer de unhas

A mineira Natália tem 22 anos e mora em Belo Horizonte. Modelo e designer de unhas, começou a trabalhar aos 9 anos de idade e nunca mais parou. Durante a pandemia, voltou a trabalhar com a mãe no salão de beleza, mas seu grande sonho é ser atriz.

Diz ser uma pessoa observadora e afirma que se posiciona sempre que precisa, principalmente em situações que considera desrespeitosas. Gosta de conhecer novos lugares e adora samba e funk. Liderança e poder são coisas que gosta de ter. Desde os 18 anos, se inscreve para participar do BBB e agora vai realizar esse sonho.

Vinicius - Bacharel em direito

Vinicius tem 23 anos e nasceu em Crato, Ceará. Mora com o pai, a avó materna e tia em uma pensão da família. Desde muito jovem se virava para ajudar em casa: vendia doces, atuava como professor particular, monitor de colégio público e até cantor de velório. É bacharel em Direito, mas não pretende advogar. Trabalha no restaurante da família e faz vídeos para ganhar uma renda extra nas redes sociais.

Vinicius pensa rápido e tem resposta para tudo: “Para discutir comigo é bom vir com água e um banquinho, porque não arrego”, comenta. Incomoda-se quando dizem mentiras a seu respeito. Deixa claro que não gosta de frescura e não atura gente arrogante. Gosta de movimentar coisas boas, mas, se precisar, movimenta as ruins também: “Não sou fofoqueiro, sou consumidor de fofoca", avalia.

