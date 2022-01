Naiara Azevedo é criticada por vídeo zoando deficiência de Lula; vídeo

| Foto: Divulgação

Anunciada no Camarote do BBB22 nesta sexta-feira (14), Naiara Azevedo pode enfrentar dificuldades para agradar o público do reality, como ocorreu com Sarah Andrade em 2021, devido a seu posicionamento político. No começo do ano passado, a intérprete de 50 Reais participou de uma reunião em Brasília (DF) ao lado de outros artistas, com Jair Bolsonaro e outros membro de seu governo.

O episódio repercutiu mal e Naiara chegou a divulgar um comunicado, explicando que sua presença no encontro não significava apoio político ao presidente, mas uma luta de classes, uma vez que o setor de entretenimento estava sofrendo bastante com a pandemia de Covid-19.

Em outro episódio não esquecido pela web, Naiara Azevedo gravou vídeo em que cantava música debochando do ex-presidente Lula e a deficiência dele. “Revistaram minha sala, o banheiro e o quartinho, procuraram tanto que acharam meu mindinho. Dilma decidiu abrir a boca e a coisa não tá boa. Companheira companheiro, fui DP fui DP, se a gente abrir a boca o PT vai se fud*r”, diz um dos trechos da canção.

