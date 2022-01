Entenda polêmica entre Naiara Azevedo e a família de Marília Mendonça

A família e amigos próximos de Marília Mendonça já vinham estranhando a postura de Naiara desde o velório | Foto: Divulgação

A notícia de que Naiara Azevedo iria lançar uma música com Marília Mendonça durante o “BBB22” não foi bem recebida pela família da cantora. No Twitter, João Gustavo, irmão da "Rainha da Sofrência", criticou a nova participante do reality show e afirmou que ela está se aproveitando da morte da irmã. A família explicou a polêmica.

Em seu perfil no Twitter, Gustavo compartilhou uma publicação que falava justamente sobre os planos de Naiara de soltar a faixa com Marília em breve.

“Parabéns, Naiara, isso eu já sabia, você nunca enganou ninguém”, iniciou ele, que ainda foi além. “Todo mundo já sabia que você entraria no BBB pra se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo pra que você não fique dentro dessa casa”, disse o artista.

O músico desabafou: “Eu não vou aceitar não, gente, ninguém vai ganhar em cima dela, não”.

Ranço instalado no velório

Segundo o hugogloss.com, a família e amigos próximos de Marília Mendonça já vinham estranhando a postura de Naiara desde o velório. Eles afirmam que as duas não eram amigas de fato. Ainda assim, Azevedo passou boa parte do funeral prostrada à frente do caixão da sertaneja.

Em outro momento, numa performance no “Domingão”, ela chegou a se ajoelhar durante a homenagem. Foi se criando um sentimento de que Naiara estaria se aproveitando da tragédia para se promover. Mas a notícia sobre o “BBB” e o lançamento da canção no confinamento foram a gota d’água para João Gustavo, que já estava incomodado com a situação.

A música de Naiara e Marília foi gravada em setembro de 2020. Na época, Azevedo revelou que a faixa faria parte do projeto “Juntas”, através do qual também lançaria parcerias com vozes como Simone & Simaria, Joelma, e Maiara & Maraisa.

A previsão inicial era de que a canção fosse disponibilizada ainda em novembro daquele ano. No entanto, a faixa ficou engavetada durante todo esse tempo. Até que, numa entrevista em dezembro de 2021, exatamente um mês após a morte de Marília, Naiara confirmou que o feat seria divulgado agora, em janeiro de 2022.

Família se pronuncia

Familiares da “Rainha da Sofrência” emitiram um comunicado explicando qual o motivo da indignação com a estratégia comercial para o lançamento.

Em um comunicado enviado ao hugogloss.com, a família de Marília explicou que Naiara estaria tentando forçar a liberação do feat, pegando todos de surpresa com a notícia.

“Estamos aqui com a missão de cumprir a vontade da Marília, todas as músicas autorizadas por ela em vida serão lançadas, como ela queria. O que nos magoa é usar a mídia de maneira estratégica para forçar a liberação, sem ao menos nos comunicar. Todos os artistas, têm tido o respeito de nos procurar. Nunca fomos contatados pela Naiara ou por ninguém da equipe dela”, disse o texto.

Segundo a nota, Marília também já teria dado uma “negativa” ao trabalho. “Os motivos para a negativa sempre couberam a Marília. E nós iremos respeitar sempre a vontade dela, outras músicas ainda serão lançadas porque era o desejo dela. Infelizmente, temos lidado com este tipo de coisa diariamente. Não peçam para quem vive a dor se conformar com tudo, porque o que temos é muito maior, lidamos com a perda da filha, da irmã e da mãe, não se trata única e exclusivamente da artista Marília Mendonça”, concluiu o comunicado.

Arrependimento de Marília sobre feat

De acordo com a revista Quem, Marília se arrependeu de ter feito a canção com Naiara muito antes de tudo isso. O feat delas foi gravado em setembro de 2020 para o projeto “Juntas”. A previsão era de que faixa fosse lançada até janeiro de 2021.

Contudo, naquela época, Azevedo participou de um almoço com Jair Bolsonaro. Diante disso, a Rainha da Sofrência, que já havia se posicionado contra o presidente desde a eleição, não queria ter sua imagem associada à da cantora.

Naiara, por sua vez, estaria tentando melhorar sua popularidade. A tal canção ficou engavetada durante todo esse tempo. Até que, numa entrevista em dezembro de 2021, Azevedo confirmou que o feat seria divulgado agora, no início de 2022. O clipe também teria sido alterado após a morte de Marília – ao invés de aparecerem juntas, como seria originalmente, Naiara optou por um vídeo no qual chorava com a imagem de Mendonça num telão.

O lançamento “oportuno” da música com a entrada de Naiara na casa mais vigiada do país foi a gota d’água para a revolta dos familiares de Marília.

Com o ressurgimento da história do feat, Maraisa, que era uma das amigas íntimas de Marília, também tomou as dores e deu unfollow em Naiara. Segundo a Quem, Maiara e Maraisa também já teriam enfrentado problemas com a atual BBB. Depois de gravar seu maior hit, “50 Reais”, em parceria com as gêmeas, Azevedo teria regravado uma nova versão sem as duas para que fosse divulgada nas rádios e plataformas de streaming.

