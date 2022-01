Equipe de Naiara Azevedo decide não lançar música com Marília Mendonça

A equipe diz que vai abrir mão caso a família não queira | Foto: Divulgação

A A equipe de Naiara Azevedo revelou que não lançará a parceria inédita da cantora com Marília Mendonça, que seria lançada enquanto ela está no “BBB22”, caso a família da Rainha da Sofrência não queira. Em um comunicado neste domingo (16), a assessoria da sertaneja revelou que pode abrir mão de lançar a música “50 por cento”.

A equipe deixou claro que descarta o lançamento caso os familiares de Marília não estejam a favor. “Em respeito a família de Marília, e se for da vontade deles não quererem esse lançamento, iremos entender e não lançar a canção”, disse o comunicado, acrescentando que “tudo foi sempre feito dentro dos trâmites legais“. “O trâmite da gravação da música ’50 por cento’ foi feito através das duas artistas”, mencionou.

O time de Naiara também admitiu que o feat faria parte da estratégia da cantora, neste momento em que ela está no “BBB”.

“Com o convite para Naiara participar do reality show com maior visibilidade do Brasil, foi pensada uma estratégia de carreira para a cantora e gravou-se um DVD, que todos sabem o quanto é importante para um artista. Neste projeto, foi incluída a faixa ’50 por cento’, uma canção muito especial para Naiara, e se manteve a participação da Marília através das imagens do videoclipe já gravado, como forma de carinho e admiração”, explicou a equipe sobre o novo clipe da canção, que originalmente traria as duas juntas.

O comunicado ainda responsabiliza a gravadora pelas novas datas do feat, que só foi desengavetado em dezembro do ano passado.

“Para o lançamento, se faz necessário uma burocracia por parte da gravadora – o que é comum com qualquer feat gravado. A autorização para participação das artistas veio somente no primeiro semestre de 2021, e a liberação de lançamento para início do ano de 2022”, alegou a nota, reforçando “toda admiração e respeito que sempre existiu entre as artistas“.

Veja a nota na íntegra:

