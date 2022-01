Pocah retira torcida por Linn da Quebrada após ver postagens antigas

Os fãs da funkeira foram os responsáveis por compartilharem os posicionamentos. | Foto: Divulgação

A ex-BBB Pocah decidiu retirar seu apoio a Linn da Quebrada, participante do camarote no “BBB 22”, após descobrir postagens antigas no perfil da atriz no Twitter.

Os fãs da funkeira foram os responsáveis por compartilharem os posicionamentos com a amiga de Anitta.

“Já apaguei meus tweets fazendo papel de trouxa e já mudei algumas torcidas no BBB (risos). Isso porque o programa nem começou”, disse Pocah.

Em tweets antigos, Linn escreveu que Pocah “quando não tá dormindo tá fazendo merda”, além de ter “uma autoestima delirante”.

As declarações foram feitas em fevereiro de 2021, durante a passagem da funkeira pelo reality.

