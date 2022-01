Fique por dentro de todas as novidades do 'BBB 22'

Algumas novidades já foram liberadas para o público. | Foto: Divulgação

Integrantes da pipoca e do camarote já estão preparados para os próximos três meses de “Big Brother Brasil”.

A nova temporada do reality show começa nesta segunda-feira (17), após a novela “Um Lugar ao Sol”, e contará com algumas novidades que já foram liberadas para o público.

Decoração

A decoração é toda inspirada nas décadas de 1970, 80 e 90, com muitas cores, neon e xadrez no local. Antes da divulgação da temática da casa, Tadeu Schmidt já havia dado uma dica em uma das chamadas para o reality.

A “vida antes do BBB”, já apontava uma decoração pensada nos anos anteriores a chegada do programa no Brasil.

Na sala, o excesso de cores é o elemento principal e está presente da parede ao sofá, nas almofadas e nos tapetes, em um compose é multicolorido.

As cores se estendem à área externa, com formas geométricas que se repetem em todos os muros que cercam a casa em diferentes misturas de tons, ao melhor estilo Pop Art.

À noite, o espaço recebe uma iluminação especial.

Para a alegria do público e desespero dos brothers, os dois big fones permanecem no jardim. A academia é mais um ambiente que explora o uso de estampas.

Ela continua sendo uma área para exercitar corpo, mente e, também, as estratégias de jogo, já que o painel com as figuras dos participantes e os ícones do jogo e um estar com puffs e mesinhas segue à disposição.

Dois Big Fones e um chuveiro

Saiu para a área externa? Não falta luz, cor e big fone. Se quiser tomar banho, tem que entrar na fila. Porque se não for para ser intenso, nem desce para o play. Ou, no caso, nem entra no BBB.

Os curiosos de plantão que se preparem porque a nova casa está cheia de surpresas para os futuros moradores do ‘Big Brother Brasil 22’.O banheiro principal é o único com chuveiro.

Com um conceito retrô, ele é composto por grandes blocos de cor, como em um cubo mágico – brincadeira que fazia a alegria da garotada dos anos 1980 e 1990.

Os tijolos de vidro também estão na decoração do local e o camarim, sucesso na edição passada, está garantido com ainda mais espaço para todo mundo se arrumar e confabular sobre o programa.

Botão de desistência

“Esse é o novo botão da casa. Se o cara apertar, tchau! Está eliminado!”, disse Boninho ao explicar a novidades para o “BBB 22”.

Agora, quem quiser sair do reality show, terá esse botão disponível, mas apenas em alguns momentos específicos.

Será necessário passar por algumas etapas para conseguir apertar o botão, afinal é uma decisão séria e sem volta.

O item estará protegido em uma caixa iluminada, fechada por escotilha. Ainda existe uma luz que indicará se é possível acionar o artifício, se estiver verde podem apertar, se estiver vermelho, terá que esperar.

#RedeBBB



A influenciadora Rafa Kalimann assume o aguardado “Bate-Papo BBB”, onde os eliminados são entrevistados logo após saírem da casa.

" Quero me colocar no lugar de escuta para extrair de cada eliminado bons relatos sobre a experiência deles. Assim como quero ouvir e ter trocas com o público. Esse bate-papo é também com quem está em casa e quero tê-los cada vez mais juntos. " Rafa Kalimann, ex-BBB

Ana Clara, que fez sucesso no comando do programa, agora terá a missão de comandar o “BBB – A Eliminação”, no Multishow, além de ganhar um novo programa.

O “Fora da Casa”, entrará ao vivo no GShow e no Globoplay, logo após o fim do programa na TV aberta.

Rhudson Victor ficará com o “Parada BBB”, que repercutirá tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil.



