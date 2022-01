Você sabia? Marisa Orth já foi apresentadora do 'Big Brother Brasil'

Em 2021, os vídeos com sua participação no reality viralizaram na web. | Foto: Divulgação

Em 2002, o “Big Brother Brasil” era pura novidade e estreava sua primeira edição na TV Globo.

Apesar do sucesso como comandante do reality por anos, Pedro Bial não fez um de seus famosos discursos no primeiro paredão da história do “BBB”, Marisa Orth foi a responsável por eliminar o participante.

A atriz, eternizada por seu papel como Magda em “Sai de Baixo”, dividiu a apresentação com o jornalista na primeira edição da casa mais vigiada do Brasil, mas não foi bem aceita pelo público.



" Eu pude experimentar o fracasso. A Endemol deve ter um arquivo secreto de dois ou três apresentadores do mundo todo que foram eliminados antes da primeira eliminação. Eu fui um deles. " Marisa Orth, Atriz

Disse em entrevista ao “Provoca”, da TV Cultura.

" A direção do programa naquela época queria uma dupla apresentando, mas dupla é perigoso, pode não dar certo. Mas hoje tenho orgulho desse episódio. " Marisa Orth, Atriz

Em 2021, os vídeos com sua participação no reality viralizaram na web, e os internautas chamaram de “surto coletivo” seu discurso de eliminação.

Veja o vídeo:

Eu to passando mal com o surto coletivo que foi o discurso da primeira eliminação do BBB KKKKKK A MARISA ORTH KKKKKK pic.twitter.com/olGA583Dz0 — Luiz, o que não aguenta mais (@luuizhenriquem) February 26, 2021

Apresentado por Tadeu Schmidt, a nova temporada do "Big Brother Brasil" estreia nesta segunda-feira (17), após a novela "Um Lugar ao Sol".



