Anitta manda recado para brother do BBB 22: "Apaixonada", veja quem é

| Foto: Divulgação

Mesmo em Miami, Anitta não perdeu a estreia do BBB22 e já se pronunciou, no twitter, por um dos brothers no primeiro dia de confinamento.

O recado foi para o participante Rodrigo: "Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte... Não seja hetero top bolsominion machista, amém. Te aguardo na porta do Projac", escreveu.

Anitta acrescentou: "Opa que eu achei DM antiga no Insta se declarando, vamos aguardar os acontecimentos".

| Foto: Divulgação

Rodrigo é de São José dos Campos, em São Paulo, e já viveu um affair com a ex-BBB Anamara, que participou das edições 10 e 13. Ele declara ser do tipo mulherengo: já chegou a ficar com 15 mulheres numa mesma noite.

Em conversa com Splash, Anamara afirma que Rodrigo não é "hétero top". Mas os fãs de Anitta já avisaram a cantora: o brother curtiu uma série de publicações do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Instagram.

| Foto: Divulgação

Leia mais:

Você sabia? Marisa Orth já foi apresentadora do 'Big Brother Brasil'

Fique por dentro de todas as novidades do 'BBB 22'