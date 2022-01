Primeiras horas do BBB 22 tem combinação de votos, climão e ranço

| Foto: Globo

A estreia do BBB22 começou animada. Os Pipocas foram os primeiros a entrar na casa do BBB, e aproveitaram o dia para se conhecer melhor, curtir a piscina e, claro, escolher as camas.

Quem inaugurou a casa do BBB22 foi o grupo Pipoca. As sisters e os brothers entraram na casa, conheceram os cômodos e foram para a sala bater um papo e se conhecer melhor. Durante a conversa, Luciano brincou e disse que era do Camarote, arrancando risos da galera.

Vinicius resolveu fazer um teste, e foi até a cozinha pegar uma mandioca para saber como os brothers chamam o legume em suas terras natais. Alguns responderam "aipim" e, outros, "macaxeira". Ô Brasilzão! E aí na sua terra, como se chama?

Quem tá solteiro?

Os brothers mal entraram na casa mas já foram logo fazer uma rodinha pra descobrir quem está solteiro e com o coração livre e desimpedido para começar a paquera. Prioridades, que fala!

E já rolou uma "combinação de votos"

Os Pipocas não estão perdendo tempo mesmo! Durante a tarde, os brothers decidiram colocar sua estratégia de jogo na mesa e se organizar para se proteger contra o Camarote. Na cozinha, o Eliezer mandou o papo: "Eles são conhecidos, a gente não." Natália concordou: "Quanto mais a gente ficar unido, é melhor." E Jessilane ainda aproveitou pra emendar: "Enquanto a gente puder manter, é isso". Nem 24 horas de casa e os grupos ja começaram a se formar!

Jogo da Discórdia fofo

Durante o programa ao vivo, os brothers participaram de um Jogo da Discórdia. Afinal, segunda é dia de fogo no parquinho (mas o de hoje foi tranquilo, pode acreditar!). O objetivo era distribuir plaquinhas com adjetivos que caracterizassem a primeira impressão que os brothers tiveram entre si. No bolo, tinham palavras como "Divertido", "Pegador", "Comilão", "Zoador", "Debochado" e "Eu pego". Consegue adivinhar quem ganhou o quê?

Pode entrar, Camarote!

O Camarote tá on! Os brothers famosos entraram na casa, e a animação tomou conta da galera! O grupo se encontrou com os Pipocas, e os brothers se abraçaram, choraram, vibraram e comemoraram muito!

Pintou climão?

O BBB22 mal começou e parece que alguns brothers já estão começando a se estranhar. O motivo? A separação dos quartos. Na cozinha, Natália comentou com Vinicius sobre a mudança dos quartos: "Senti que a Eslô não quer que eu vá." Xiiii, parece que o clima ficou tenso entre as sisters.

Primeiro brinde!

E é claro que não podia faltar um brinde para dar o ponta pé inicial no BBB22 e agitar a madrugada, né? Eles receberam bebidas e quitutes, e foram para o gramado dançar e comemorar juntos. Os brothers aproveitaram o momento para brindar, estouraram champanhe e Naiara Azevedo gritou: “Daqui para frente só para trás.” Quem nunca?

E crush, já tem?

Parece que sim! Durante a confraternização que rolou entre os brothers na madrugada, a sister Natália disse que se pudesse, se dividia em cinco e "pegava todo mundo". Conversando com Eslovênia um tempo depois, a designer de unhas e modelo brincou que a estudante de Marketing e modelo teria um crush em Rodrigo. A pernambucana riu e respondeu que "talvez". Será que vem casal aí?

E... Treta?!

O desentendimento entre Natália e Eslovênia sobre a mudança de quartos continuou durante a madrugada. A designer de unhas e modelo foi procurar a estudante de marketing para entender melhor o rolou mais cedo, e disse ter ficado preocupada por achar que Eslovênia não queria que ela ficasse no quarto. As duas pareceram se acertar, mas voltaram a tocar no assunto durante a noite. Em uma conversa ao lado de Lucas, Natália disse para Eslovênia que sentiu uma 'rivalidade' com a sister:

"Eu senti uma rivalidade, mas foi à toa e foi besteira", a mineira afirmou.

"Não fale isso, não.", respondeu a pernambucana.

Um tempo depois, Eslovênia se aproximou de Lucas e comentou com o brother que estava 'feliz e triste' com ela. Durante a madrugada, as sisters voltaram ao assunto, e Natália abriu o jogo para Eslovênia, dizendo que sentiu a pernambucana querendo dividir as pessoas. Xiii.

Tem crush, mas tem 'rancinho' também!

Laís e Rodrigo passaram um bom tempo trocando ideia no gramado. Os dois comentaram sobre o jogo e a divisão dos grupos Pipoca e Camarote. Além disso, eles também falaram sobre os participantes confinados na casa. Nesse momento, o brother aproveitou para comentar com a médica: "Sabe aquele rancinho?", ele pergunta. Laís, então, disse que sabia de quem o brother estava falando: " "Desculpa, é jogo", completou a sister.

Vamos fazer as pazes, meninas?

Depois da treta que rolou entre Natália e Eslovênia durante a madrugada, as sisters resolveram se acertar e fizeram as pazes. Perto da piscina, as duas se abraçaram e a pernambucana anunciou o fim do desentendimento entre elas: "Ei, primeira treta e primeira resolução de treta", disse a estudante de Marketing e modelo.

Depois, as duas ainda trocaram elogios e afirmaram que gostam muito uma da outra. "Sabe o que é difícil? A gente se gosta", afirmou Eslovênia. "Muito", completou Natália. Já estava na hora, meninas!

E essa foi a primeira madrugada do BBB22! Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tuuuudo e acompanhar bem de pertinho o que rola na casa mais vigiada do Brasil!

