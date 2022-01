Casal que inspirou "Eduardo e Mônica" está junto há quatro décadas

O casal falou em entrevista sobre os bastidores de sua amizade com o cantor | Foto: Divulgação

Pela primeira vez nos cinemas em filme protagonizado por Alice Braga e Gabriel Leone, “Eduardo e Mônica” já tiveram sua história contada na composição de Renato Russo, ou pelo menos parte dela.

Em entrevista ao Folha de S. Paulo, o casal que inspirou os personagens da canção, Leonice de Araújo Coimbra, e o marido, Fernando Coimbra, falaram sobre os bastidores da amizade com o cantor.

" Sempre que ele compunha ele me ligava, ou ligava para outras amigas, para mostrar. E aí certa noite ele me ligou e disse que a música era para nós. Eu, honestamente, não estava nem aí naquele momento. Foi só com o tempo que eu fui reconhecer o tamanho do presente que ele, o melhor amigo que eu tive em toda a vida, me deu. " Leonice de Araújo Coimbra, artista plástica

Nina Coimbra, filha do casal que permanece junto há quatro décadas, também abriu o jogo sobre as diferenças que percebe entre a canção e os verdadeiros Eduardo e Mônica.

" Na música o Eduardo parece um pouco bobo, ingênuo, e meu pai não é nada disso. Mas a energia da história, esse encontro de amor, isso realmente existe, porque eles são referência de um casamento bacana, são mesmo como feijão com arroz. " Nina Coimbra, filha do casal

Leonice não esconde as expectativas com o lançamento do filme.



" Eu certamente vou ficar emocionada, mas mais pelas lembranças do Renato. Ele certamente teria adorado, ia palpitar para caramba, talvez até quisesse dirigir. " Leonice de Araújo Coimbra, artista plástica

O filme tem data de estreia marcada para quinta-feira (20), em todas as salas de cinema do país.

Veja abaixo:



