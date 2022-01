Apresentador é agredido e aparece na TV com rosto ensanguentado

Ele classifica o episódio como atentado. | Foto: divulgação

Porto Alegre (RS) - O jornalista Daniel Carniel, apresentador e dono da Adesso TV, um canal por assinatura no Rio Grande do Sul, foi agredido com chutes e socos por um homem não identificado ao chegar na emissora na última sexta-feira (14).

Mesmo machucado, com ferimentos no queixo, na boca e na costela, além de luxações em dois dentes, Daniel entrou ao vivo e relatou para seu público o que tinha acontecido.

" Por que eu fiz isso? Sensacionalismo? Não, porque com o ambiente [político] que está na cidade, eles iam dizer 'ah, esse programa forjou uma agressão...'. Daí eu fui para o ar para mostrar 'não, gente, eu apanhei mesmo'. Isso não pode acontecer. " Daniel Carniel, jornalista

Daniel classifica o episódio como atentado. Ele é apresentador do programa "Prato Limo", uma atração jornalística com formato similar ao "Balanço Geral", da Record.



