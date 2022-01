Vaza vídeo íntimo de Natália do BBB 22 e repercute na web

| Foto: Divulgação

Um vídeo de Natália, do "BBB 22", praticando sexo oral vazou nas redes sociais e rapidamente passou a viralizar na web. Os administradores do perfil da participante logo se pronunciaram e afirmaram que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas sobre o caso. Outros perfis de participantes também saíram em defesa da sister.



"A Equipe já está ciente das mídias que estão sendo compartilhadas e iremos tomar as medidas cabíveis. O compartilhamento desse conteúdo é um desrespeito à participante enquanto mulher e também à família dela.", escreveu a equipe de Natália.

"Isso é muito sério e nenhuma pessoa deveria passar por essa exposição. Pedimos que denunciem todas as publicações e também perfis que estão compartilhando. Precisamos derrubar esse conteúdo e precisamos da ajuda de vocês!", completa o texto, no Twitter.

Administradores de perfis dos famosos do "BBB 22" também se mobilizaram para pedir aos fãs que denunciassem as publicações contendo o vídeo íntimo.

"Repudiamos o acontecido com a participante Natália, ato desrespeitoso e que infelizmente se tornou recorrente, mas é crime! Não compartilhem conteúdos íntimos e pessoais, e denunciem caso vocês também sejam vítimas desse tipo de vazamento. Internet não é terra sem lei!", escreveu a equipe de Jade Picon.

Vale lembrar que a própria blogueira já foi alvo de conversas vazadas e até seu número de celular, em meio ao polêmico término com João Guilherme. A jovem ainda não entrou na casa do "BBB", mas já tem dado o que falar. Jade Picon contraiu covid e entrará apenas nesta quinta-feira (20), junto com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada.

Tiago Abravanel também foi um dos famosos cuja equipe rapidamente se pronunciou sobre o caso, assim como a de Brunna Gonçalves. Do grupo "Pipoca", o perfil de Lucas Bissoni também mobilizou os seguidores para derrubar o vídeo, compartilhando a lei que proíbe tal tipo de vazamento após pedir aos fãs que denunciassem.

"Atenção #TeamAbrava: Expor fotos e vídeos íntimos de uma pessoa é crime. Não compartilhe o vídeo da Natália ou de qualquer outra pessoa que tenha sua intimidade invadida sem autorização. Se passar por você, apenas denuncie a postagem.", escreveram os administradores do Twitter do ator.

"Infelizmente, a colega de confinamento da Brunna, Natália foi vítima de divulgação de imagens íntimas. Pedimos que não compartilhem ou divulguem nenhum tipo de conteúdo relacionado a essas mídias e que denunciem caso as imagens cheguem até vocês.", escreveu a equipe da mulher de Ludmilla.

Lumena, da edição do "BBB" do ano passado e que vem comentando o programa ativamente este ano, também se posicionou.

"NÃO TÁ AUTORIZADO! Papo retão: não é Lumãe não viu, é a lei. Natália está sendo vítima de um crime. Segundo o código penal brasileiro é crime divulgar material íntimo, cena de sexo, nudez ou pornografia, SEM CONSENTIMENTO. Tá autorizado denunciar muito o vídeo.", escreveu Lumena Aleluia.

